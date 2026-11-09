Kış aylarında araç çalıştırma alışkanlıkları, yakıt tüketimi ve mekanik aşınma konularında uzman görüşleri paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelerde, aşırı soğuklarda dahi aracın hareket etmeden 10-15 dakika rölantide ısıtılmasının gereksiz olduğu, bu uygulamanın mekanik parçalar ve yakıt tüketimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı kaydedildi.

Mekanik uzmanı Bittor Ariel'in aktardığı bilgilere göre, rölantide bekleme sürecinde motor ısınsa dahi şanzıman, aktarma organları ve rulmanlar soğuk kalıyor. Aracın hareket halinde, makul yük altında sürülmesi durumunda tüm mekanik parçaların eş zamanlı ve dengeli biçimde çalışma sıcaklığına ulaştığı bildirildi.

İLK ÇALIŞTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR

Otomotiv uzmanları, soğuk havalarda motor çalıştırma sürecinde şu aşamaların izlenmesini önerdi:

Elektrik yükünü azaltma

Marşa basmadan önce radyo, koltuk ısıtıcıları, cam rezistansları ve kalorifer kapatılmalı. Bu sayede akü üzerindeki yük hafifletilerek motorun ihtiyaç duyduğu marş akımı daha kolay sağlanıyor.

Debriyaja basılması

Manuel vitesli araçlarda marş öncesinde debriyaj pedalına tam basılması tavsiye ediliyor. Bu işlem, marş motorunun şanzımandaki kalınlaşmış yağı çevirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Kısa süreli marş

Marş süresinin 5 saniyeyi geçmemesi, motorun çalışmaması durumunda akü ve marş motorunu korumak amacıyla ikinci deneme öncesi en az 20 saniye beklenmesi gerekiyor.

YOLA ÇIKIŞ VE İLK KİLOMETRELER

Motor çalıştırıldıktan sonra yağın sistem içerisindeki devridaimini tamamlaması için 20 ila 30 saniye rölantide beklenmesinin yeterli olduğu aktarıldı. Bu süreçte gaza basarak motoru hızla ısıtmaya çalışmaktan kaçınılması uyarısı yapıldı.

İlk birkaç kilometrede ani kalkış ve hızlanmalardan uzak durulması, devir aralığının 2.000–2.500 devir/dakika seviyesinde tutulması gerektiği vurgulandı.

Camlardaki buzun kaloriferle erimesini beklemek yerine hareket öncesinde kazıyıcı yardımıyla temizlenerek görüş açısının tam sağlanması gerektiği hatırlatıldı.

RÖLANTİ TÜKETİMİ VE DONMA RİSKLERİNE KARŞI TEDBİRLER

Yayımlanan teknik verilere göre, binek araç motorları rölantide çalıştığı süre boyunca saatte 1 ila 2 litre yakıt harcıyor ve bu süreç motorda kurum oluşumunu artırıyor.

Kış şartlarında karşılaşılan diğer sorunlara yönelik öneriler ise şu şekilde sıralandı:

Fren Balataları: Araç ıslak veya karlı zeminde kullanıldıktan sonra aşırı soğukta park edilecekse el freninin çekilmemesi öneriliyor. Balataların yapışmasını önlemek adına manuel araçların viteste, otomatik araçların ise "P" (Park) konumunda bırakılması tavsiye ediliyor.

Cam Güvenliği: Donmuş ön cama kaynar su dökülmemesi, ani sıcaklık farkının camda çatlamalara yol açabileceği belirtiliyor. Çözüm olarak sprey buz çözücüler veya kazıyıcıların tercih edilmesi isteniyor.

Silecekler: Lastiklerin cama yapışmasını engellemek için silecek kollarının gece boyunca dik konuma getirilmesi veya koruyucu kılıf takılması öneriliyor.