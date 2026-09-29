Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Hürol'un vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Hürol'un ölümünü, 2021'de hayatını kaybeden usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"HEPİMİZİ KORUR KOLLARDI"

Arda Aydın, Ali Hürol için yaptığı paylaşımda, onun ailesi ve çevresindeki insanlar için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Aydın, Hürol'un babası Sezai Aydın'ın en yakın dostlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun.”

Aydın, Hürol'la son fotoğrafını ise Antalya Altın Portakal'daki bir seslendirme sergisinde çektirdiğini belirterek, “Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam...” sözleriyle veda etti.

MELEK BAYKAL'DAN DUYGUSAL VEDA

Oyuncu Melek Baykal da Ali Hürol'un vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Baykal, “Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.