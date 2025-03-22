Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle iki gün önce hayata gözlerini yumdu.

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi çok beğenilen yapımların yönetmeniydi.

69 yaşında vefat eden Sınav için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi. Taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

OSMAN SINAV'IN OĞLU: BABAM ÇOK GÜZEL BİR ADAMDI

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk." ifadelerini kullandı.

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini aktaran Sınav, şunları kaydetti:

"Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık."

KENAN İMİRZALIOĞLU: TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İNSANDI

Törende duygusal anlar yaşanırken oyuncu Kenan İmirzalıoğlu "Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir. Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Sık sık görüşüyorduk, haftalar önce iyi hissettiği zamanlarda birlikte yemek yemiştik. Türkiye için çok önemli bir insandı, çok kıymetli bir sinemacıydı. Benim için bambaşka bir durum... Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir, bana bu mesleği öğreten, bu işin ahlakını, ilkelerini öğreten kişidir. Hocamdı benim ilk işime beraber başlamıştık" diye veda etti.

İmirzalıoğlu'nun tören esnasında sık sık gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Konuşmakta zorlanan oyuncu Selçuk Yöntem "Bir şey söylemek çok zor. Çok değerliydi, çok özleyeceğiz" dedi.

İBRAHİM ÇELİKKOL: BÜYÜK ÇINARIMIZI KAYBETTİK

Oyuncu İbrahim Çelikkol "Büyük bir çınarımızı, ustamızı kaybettik. İlk işimde birlikte çalışmıştık, beni bu sektöre dahil edenlerden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'Sen Anlat Karadeniz'de Osman Sınav ile birlikte çalışan Ulaş Tuna Aspete "Türk sineması çok değerli bir büyüğünü kaybetti. Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca, bu halktan şerefiyle bir Osman Sınav geçti. insanımız onu yaptığı işlerle tanıdı ama onun geride bıraktığı en büyük miras karakteri oldu. Ruhu şad olsun" dedi.

Oyuncu Tayanç Ayaydın "Osman Hoca ile beraber çok önemli bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Aşk Kırmızı'yı çektikten sonra 'İlk aşk filmimi seninle çektim' demişti bana. Önemli bir sahneye girmeden evvel bizi uyarırdı 'aşkla ve sevdayla' diye. Şimdi onu aşkla uğurlamaya geldik" sözleriyle duygularını ifade etti.

İrem Helvacıoğlu da Osman Sınav'ı şu sözlerle anlattı: "Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Bence camiadaki birçok oyuncunun şu andaki yerine sahip olmasını sağlayan kişiydi. Osman Hoca, insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı. "

İSMAİL ŞAŞMAZ: EN SON BANA ELİ DEĞMİŞ OLDU

İsmail Ege Şaşmaz, "Osman Sınav hocamızdı. Diyecek bir şey yok, başımız sağ olsun. Son projem Kör Nokta'da birlikteydik, o yüzden çok şükür en son bana eli değmiş oldu. Şanslıyım, gururluyum bu konuda. Osman Hoca detaycıydı, her şeyi gerçekten bilen, anlamda yardım eden duygusuyla her şeyiyle" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Osman Sınav'ı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1978'de öğrenciyken tanıdığını ve akademide Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun başlattığı sinema eğitiminin ilk öğrencilerinden olduğunu anlattı.

İdrisoğlu, akademide Sınav'la birlikte Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, İlham Arakon, Duygu Sağıroğlu ve Prof. Dr. Adnan Ataman'ın aralarında olduğu birçok usta isimden ders aldıklarını belirterek, "Osman Sınav, eğitimini sürdürürken bir yandan reklam sektöründe çalışıyordu. Onun için zor bir süreçti çünkü bizden yüzde 100 devam beklenirdi. Zaten devam etmemeye utanırdık. Sonunda ekonomik koşullar, çalışma zorunluluğuyla mezun olmadan okulu bıraktı" dedi.

Sınav'ın her zaman okul arkadaşları için hakikatli dost, hocaları için de vefalı öğrenci olduğuna dikkati çeken İdrisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Osman Sınav'ı birazcık tanıyan herkes onu vefalı, güvenilir, dürüst olarak tanır ve hakkını teslim eder. Çok disiplinlidir. Çalışma sırasında sert de olabilir ama kimsenin gururunu kırmaz çünkü hakkaniyetlidir, merhametlidir. Gerçekten iyi bir insandır, yalanı, dolanı yoktur, hakiki birisidir. Gururludur, vatanseverdir. Her zaman dik durdu. Çok ama çok çalışkandı. Hep yeni projeler üretti. Fikirleri, yapmak istediği filmler vardı çünkü söylemek istediği şeyler vardı. Televizyon dizi anlayışına yeni bakış, yeni soluk, yeni anlayış getirmiştir. Birkaç kuşak onun dizileriyle büyümüştür."

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Buradaki törenin ardından usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.