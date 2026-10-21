Aksaray’da tamirhane sahibi Yasin Ö., üç çırağını tüfekle yaraladı. Yaşları 16 ve 17 olan gençler hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Bacağından vurulan Eyüp Efe D., ustasının seslenmesiyle döndüğü anda ateş ettiğini, ardından arkadaşlarını vurduğunu anlattı. Çocukların yaralı halde bir saat bekletildiği iddiası, iş yerindeki şiddetin vahametini daha da artırdı.

BERBER 2 ÇIRAĞINI TUVALETE KİTLEYİP DÖVDÜ

Niğde’de berber S.G., 15 yaşındaki Y.E.D. ile arkadaşını demir sopa ve süpürge sapıyla dövüp tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı. Şiddeti ailelerine anlatan çocuklar için darp raporu alınıp şikâyette bulunuldu. Gözaltına alınan berber, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çıraklara şiddet dosyasında savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınan S.G., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.