Projede her biri yaklaşık 536 metrekare büyüklüğünde olan ve 56 askerin konaklayabileceği koğuşlar inşa edildi. Büyük ölçekli 3D beton yazıcılarıyla her bir binanın beton duvarları yaklaşık 58 günde tamamlanırken, aynı anda birden fazla yazıcının çalıştırılması sayesinde projenin inşa süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Yetkililer, bu yöntemin geleneksel inşaat tekniklerine göre yaklaşık dört kat daha hızlı olduğunu ve maliyetlerde yüzde 9'dan fazla tasarruf sağladığını belirtiyor.

ROBOTLAR DUVARLARI KATMAN KATMAN OLUŞTURDU

Projede, ABD merkezli ICON tarafından geliştirilen dev 3D beton yazıcıları kullanıldı. Robotik sistemler, özel beton karışımını katmanlar halinde üst üste ekleyerek binaların taşıyıcı duvarlarını oluşturdu. Duvarların tamamlanmasının ardından çatı, kapılar, pencereler ile elektrik ve mekanik tesisatlar geleneksel yöntemlerle monte edildi.

YENİ ASKERİ YAPILAR İÇİN ÖRNEK OLABİLİR

ABD Ordusu, 3D baskı teknolojisini gelecekte koğuşların yanı sıra eğitim tesisleri ve diğer askeri yapılarda da daha yaygın kullanmayı hedefliyor. Yetkililere göre yöntem, daha kısa inşa süresi ve daha düşük maliyet sağlamasının yanında malzeme israfını azaltıyor ve zorlu iklim koşullarına dayanıklı yapıların inşasına da katkı sunuyor. Fort Bliss'teki proje, 3D baskı teknolojisinin askerî altyapıda geniş ölçekli kullanımına yönelik en önemli uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor.