Fransa'da yaz aylarında yalnızca güneşe değil artık kıyafet kurallarına da dikkat etmek gerekiyor. Ülkenin popüler sahil beldelerinde, üstü çıplak şekilde dolaşan erkeklere 150 euroya kadar para cezası kesilmeye başlandı.

ŞEHİRDE DEĞİL, PLAJDA SERBEST

Les Sables-d’Olonne’dan Cassis’e, Nice’ten Saint-Tropez’e kadar pek çok tatil beldesinde yerel yönetimler, kamusal alanlarda göğsü açık dolaşan erkeklere karşı düzenleme getirdi. Denetim yapan memurlar, kuralı ihlal eden turistlere ceza kesiyor.

Plajlarda üstsüz dolaşmak serbest olsa da şehir merkezlerinde bu görüntü artık istenmiyor. Bu farkı netleştirmek için sahil kentlerinde “Şehirdeyken giyinirim” yazılı tabelalar yerleştirildi.

KADINLAR İÇİN DE KISITLAMA VAR

Yasaklar yalnızca erkekleri kapsamıyor. Birçok bölgede kadınların bikinili ya da mayolu şekilde mağaza ve restoranlara girmesi de yasaklandı. Şehir içinde uygun kıyafet zorunluluğu getiren kurallar, yerel halktan gelen şikayetler üzerine hayata geçirildi.

“BU BİR SAYGI VE HİJYEN MESELESİ”

Sables d’Olonne Belediye Başkanı Yannick Moreau, “Sablais halkı insanların yarı çıplak dolaşmasını istemiyor” diyerek alınan kararı savundu. La Grande-Motte Belediye Başkanı ise, restoranlarda yarı çıplak turistlerle ilgili şikayetlerin arttığını ve durumun “ne hijyenik ne de saygılı” bulunduğunu belirtti.

BİRÇOK SAHİL KENTİNE YAYILIYOR

Arcachon, Narbonne, Palavas-les-Flots, La Grande-Motte, Cassis, Nice, Cannes ve Montpellier çevresinde benzer kısıtlamalar devreye alındı. Fransa genelinde ulusal bir kıyafet yasası olmasa da, belediyeler kendi sınırlarında bu tür düzenlemeleri hayata geçirebiliyor.