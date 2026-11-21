Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB 40. Dünya Kongresi’nin ilk gününde delegelere seslendi. Üstündağ, konseyin son iki yıldaki çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Dominik Cumhuriyeti’nin Punta Cana kentinde başlayan kongreye, üye ülke federasyonlarının başkanları ve temsilcileri katılıyor.

"DAHA GÜÇLÜ, DAHA ADİL, DAHA KAPSAYICI"

Üstündağ, dünya voleybolunun geleceğine yönelik ortak hedeflere dikkat çektiği konuşmasında, "Bizler, voleybolun yalnızca bugünü için değil, gelecek nesiller için de daha güçlü, daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir spor olması hedefiyle çalışıyoruz." dedi.

Voleybol Konseyi’nin faaliyetlerini kongrede paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Üstündağ, yürütülen çalışmaların dünya voleyboluna kattığı değeri vurguladı. TVF’nin açıklamasına göre sunum, uluslararası voleybol temsilcilerince ilgiyle takip edildi; konseyin çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri federasyon temsilcilerinden destek gördü.

TÜRKİYE’Yİ DÖRT İSİM TEMSİL EDİYOR

Üç gün sürecek kongrede Türkiye’yi Üstündağ’ın yanı sıra TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky ile TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç temsil ediyor.

FIVB 40. Dünya Kongresi, 22 Kasım Pazar günü sona erecek.