Ezhou kenti ile Huanggang kentini birbirine bağlayacak Yanji Yangtze Köprüsü, Çin'in son yıllarda hayata geçirdiği en iddialı ulaşım projelerinden biri olarak gösteriliyor. Projenin en dikkat çekici özelliği ise 1.860 metrelik ana açıklığı. Bu ölçü sayesinde Yanji Yangtze Köprüsü, dünyanın en uzun açıklığa sahip dört ana kablolu asma köprüsü arasına girecek. Yaklaşık 13,95 milyar yuan (1,9 milyar dolar) maliyetle inşa edilen proje, Yangtze Nehri üzerindeki en büyük ulaşım yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

DAHA ÖNCE HİÇ DENENMEMİŞ TASARIM

Köprünün en dikkat çekici özelliklerinden biri de çift katlı tasarımı. Yapının üst bölümünde 6 şeritli otoyol yer alırken, alt bölümünde 4 şeritli ekspres ulaşım hattı bulunacak. Böylece aynı köprü üzerinden aynı anda farklı trafik akışları yönetilebilecek. Yetkililer, bu sayede bölgedeki ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını ve seyahat sürelerinin kısalacağını belirtiyor.

İnşaatta kullanılan dört ana taşıyıcı kablo sistemi de projeyi benzerlerinden ayırıyor. Mühendisler, dev açıklığın güvenli şekilde geçilebilmesi için geleneksel asma köprülerden farklı çözümler geliştirdi. Bu nedenle Yanji Yangtze Köprüsü, Çin'in son yıllardaki en karmaşık köprü projelerinden biri olarak gösteriliyor.

BU YIL İÇİNDE HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYOR

2021 yılında başlatılan projede son dönemde önemli ilerleme sağlandı. Ana bağlantı bölümlerinin birleştirilmesiyle birlikte köprüde tam hat bağlantısı sağlanırken, ekipler son yapısal çalışmalar üzerinde yoğunlaştı. Yetkililer, köprünün 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını belirtiyor.

Köprü hizmete girdiğinde yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda yakınındaki Ezhou Huahu Uluslararası Havalimanı'nı bölgesel ulaşım ağına daha güçlü şekilde bağlayacak. Uzmanlara göre proje, Çin'in Yangtze Nehri çevresindeki ekonomik entegrasyon planlarının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.