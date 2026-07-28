Birleşik Krallık’ta 2017 yılında tedavüle giren 12 kenarlı 1 Sterlinlik madeni paraların kenarındaki mikro yazılar ve güvenlik detayları kamuoyunda merak uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, paranın dış halkasında çok küçük boyutlarda "ONE POUND" yazısının ve basım yılının yer aldığı görüldü.

SAHTECİLİĞE KARŞI BİR SÜRÜ DETAY EKLENDİ

Kraliyet Darphanesi (The Royal Mint), eski yuvarlak 1 Sterlinlik paraların her 30 adedinden birinin sahte olması nedeniyle 28 Mart 2017’de yeni tasarımı dolaşıma soktu. 15 Ekim 2017’de eski paraların yasal geçerliliği sona erdi.

Yeni 1 Sterlinlik madeni para şu teknik güvenlik özelliklerine sahip: Dışta altın renkli nikel-pirinç halka, içte gümüş renkli nikel kaplama alaşım. Bakış açısına göre '£' sembolü veya '1' rakamına dönüşen simge. Paranın tura tarafında "ONE POUND" yazısı, yazı tarafında ise basım yılı. Otomatların doğrulaması için Darphane tarafından detayları açıklanmayan özel bir teknoloji.

BU DETAYLAR MADENİ PARAYI NE KADAR DEĞERLİ KILIYOR?

Paranın kenarındaki "ONE POUND" yazısı, hologram ve 12 kenarlı yapı tüm standart 1 Sterlinlik paraların genel tasarımında yer alıyor. Milyarlarca adet basıldığı için bu güvenlik detaylarına sahip olmak bir madeni paraya ekstra bir piyasa veya koleksiyon değeri kazandırmasa da bu paralar yalnızca üzerinde yazan nominal değerini korur.

Nadir üretim hataları

2016 yılında basılmasına rağmen üzerindeki mikro yazıda "2017" yazan hatalı basım 1 Sterlinler gibi istisnai durumlar ise parayı değerli kılabiliyor. Üretim bandından nadiren çıkan ve kalite kontrolü geçerek piyasaya sızan bu tür hatalı baskılar, koleksiyon piyasasında nadirlik derecelerine göre üzerlerinde yazan değerin çok üzerinde fiyatlarla alıcı bulabiliyor.