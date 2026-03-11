İsviçre'nin batısındaki Fribourg bölgesine bağlı Kerzers kasabasında Salı günü bir adam, otobüs ortasında üstüne benzin dökerek kendini yaktı.

Otobüs hızla alev aldı, yangın otobüsün ortasında önü ve arkasına sıçradı. Yolcuların çoğu kaçmayı başarsa da, 6 kişi alevler içinde can verdi, 5 kişi ağır yaralandı.

Fribourg polisi yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu ve aralarında bir ilk yardım görevlisinin de bulunduğunu açıkladı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen kurbanların sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın sırasında otobüste kaç yolcu olduğu henüz belli değil.

TERÖR SALDIRISI MI?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre otobüsün içindeki bir kişinin üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.

Olay yerindeki yanmış otobüs enkazı bariyerlerle kapatılırken bölge sakinlerine alandan uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı.

Fribourg polis sözcüsü düzenlediği basın toplantısında yangının bir kişinin kasıtlı eylemi sonucu çıkmış olabileceğine dair ciddi veriler olduğunu belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında derin üzüntülerini ifade etti.

Parmelin, "İsviçre'de ciddi bir yangında daha insanların hayatını kaybetmesi beni derinden sarsıyor ve üzüyor. Olayın arka planı aydınlatılıyor. Kerzers'deki kurbanların yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim yaralılar ve acil servis ekipleriyle birlikte" dedi.