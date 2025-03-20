İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı evinde gözaltına alındı. Hakkında yürütülen 2 soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu'nun ifade işlemlerine bugün başlanacak.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı soruşturmalar kapsamında yeni detaylar da ortaya çıktı. DHA'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 200'ün üzerindeki ihalede usulsüzlük tespit edildi.
ŞÜPHELİLER İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ
DHA'nın aktardığına göre, bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istediği öğrenildi.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU 2 KEZ İFADE VERECEK
İmamoğlu'nun, önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınacağı, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez ifadesinin alınacağı öğrenildi.