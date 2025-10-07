İstanbul Ümraniye’de kiralık bir daire ilanı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 2+1 daire için verilen ilanda, emeklilerin kiracı olarak kabul edilmeyeceği belirtildi. Gelen tepkilerin ardından bakanlık inceleme başlattı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Bir ilan sitesinde 'emekliye kiralık değildir' ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.