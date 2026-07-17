Cem YILDIRIM

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Taban maaş kanununun çıkarılması ve mağdurların atanması talep edildi. Öğretmenlere, Eğitim Sen, KESK ve birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.

Bir anne, hakkını arayan oğluna desteğe geldi. Polisin sert müdahalesi annenin yüreğini ağzına getirdi. Oğluna sadece elini uzatabildi.

Mülakat mağduru öğretmen, yaşadığı mağduriyeti anlatarak şunları söyledi:

‘HEPİMİZ ÇOK YORULDUK’

“Haklısınız dendi ama önümüz hep kesildi. Bizim yine ve yine umutlarımız kırıldı. Bahsettiğimiz kişiler devlet yetkilileri. Biz onlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Kime inanacağız? Artık çok yorulduk. Gerçekten buraya gelmekten, ailemle, annemle buralara gelmekten, kapı kapı dolaşmaktan artık çok yoruldum. Hepimiz çok yorulduk. Defalarca söylediğimiz gibi lütuf olanı değil, hakkımız olanı istiyoruz. Ve bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, biz hakkımız olanı almadan Ankara’dan gitmeyeceğiz.”

YUSUF TEKİN’E SESLENDİ

Bir başka mülakat mağduru öğretmen ise 2024 KPSS’de derece yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Yusuf Tekin, bin 611 öğretmenden sonra yalnızca 50 öğretmenin elenmesini son derece normal karşıladı. Televizyon programlarında gülerek dile getirdi. Ben şunu sormak istiyorum: Elenen 50 öğretmen, eksi iki ile eksi dört arasında puan alacak kadar yetersiz miydi? Bu insanlar bu kadar emek vermiş, derece yapmış kişiler.”

Açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek isteyen öğretmenlere izin verilmedi. Polis, darp ederek ve ters kelepçe takarak 49 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni icat edilmiş bir ayrıcalık değil

Mağdur öğretmenler adına basın açıklamasını Sevde Katıkçı okudu:

“Taban maaş talebimiz, lütuf veya yeni icat edilmiş bir ayrıcalık değildir. Bu mücadele, 2014 yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. maddesinden, siyasi irade ve patron lobilerinin baskısıyla bir gecede çıkarılan kazanılmış hakkımızın mücadelesidir. 1611 öğretmenin atanma hakkını gasp eden 2023 mülakat sonuçları, iptal edilmelidir. Öğretmenler atanmalıdır.”