Pelvik taban hastalıkları yani idrar kaçırma, dışkı tutamama, kronik kabızlık, pelvik organ sarkmaları ve pelvik ağrıları gibi milyonlarca kişinin yaşam kalitesini etkiliyor…

Ancak çoğu zaman toplumun tabuları nedeniyle dile getirilemiyor. Hastalar utanıp, çekindikleri için doktora gitmiyor ve bu sorunlarla gizliden gizliye mücadele etmek zorunda kalıyor…

Dolayısıyla kişinin günlük yaşamı, fiziksel hareketleri ve sosyal hayatı olumsuz etkileniyor… Üstelik zamanla psikolojik sorunlar da başlıyor…

TIP VE SANAT BİR ARADA

İşte bu önemli soruna dikkat çekmek adına Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD), Amerikan ve Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastaneleri Tiyatro Kulübü şahane bir işbirliğine imza attı… Tıp ve sanatı bir araya getiren eğlenceli bir etkinlikte, pelvik taban hastalıklarıyla ilgili konuşulmayanlar konuşuldu…

GERÇEK ÖYKÜLER

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Dr. Nusret Arsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Görünmeyen Kahramanlar Sahnede… Peki Kontrol Kimde?” adlı oyun, halka açık ve ücretsiz olarak sahnelendi.

Gerçek yaşam öykülerinden ilham alan skeçlerle pelvik organ sarkması, idrar ve dışkılama bozukluğu, kronik kabızlık, pelvik ağrı ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi sağlık sorunları, gündelik yaşamdan kesitlerle ele alındı.

Oyunda, bu hastalıklarının kişilerin günlük yaşamı üzerindeki etkileri aktarıldı.

‘Birçok kişi doktora başvurmuyor’

Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Pelvik Taban Hastalıkları Merkezi Sorumlusu Dr. Serkan Zenger toplumda farkındalık oluşturmak ve ertelenen tedavi süreçlerine dikkat çekmek amacıyla böyle bir tiyatroyu sahneye koyduklarını belirtti…

Zenger, şöyle konuştu: “Pelvik taban hastalıkları kadınlarda ve erkeklerde her yaş grubunda görülebilen, idrar ve dışkılama fonksiyonlarından cinsel yaşama kadar birçok alanı etkileyebilen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bugün birden fazla branşın birlikte çalışmasıyla bu hastalıkların önemli bir bölümünde başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Buna rağmen birçok kişi yaşadığı şikâyetleri normalleştiriyor ya da mahremiyet kaygısıyla doktorlara başvurmuyor. Biz de bu sessizliği bozmak amacıyla alışılmışın dışında bir yöntem tercih ettik ve bu hastalıkları sahneye taşıdık...”

‘Tek bir skeç, bazen tıbbi sunumdan daha etkili olabiliyor’

Tiyatronun, insanların kendilerinden bir parça bulabildiği, empati kurabildiği güçlü bir anlatım dili olduğunu belirten Zenger, sözlenini şöyle noktaladı:

“Bazen tek bir skeç, uzun bir tıbbi sunumdan daha fazla farkındalık yaratabiliyor.

Bugün burada gülerek izlediğimiz bu skeçler, aslında kapalı kapılar ardında milyonlarca insanın her gün verdiği sessiz mücadelenin birer yansımasıydı. Bu etkinlikle hastalıkları değil, bu hastalıklarla yaşayan insanları görünür kılmak ve ‘Yalnız değilsiniz, çözüm var’ mesajını vermek istedik.”

‘Hastaların çözüm arayışına destek olduk’

Koç Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzman veTürk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emre Balık ise şu açıklamayı yaptı:

“Modern tıpçılar olarak günümüzde en önemli görevlerimizden biri, hastalıkları yalnızca tedavi etmekle sınırlı değil. Hastalıkların özellikle de toplumda hala tabuları olan ya da insanlar tarafından rahatça konuşulamayan ve doktora gitme konusunda çekince yaratan hastalıklar karşısında farkındalık yaratmak. Bilimin güvenilirliğini sanatın evrensel diliyle buluşturduğumuz bu etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmak adına güçlü ve son derece etkili bir örnek oldu. Sahnede anlatılan hikayelerin, birçok insanın kendi hikayesini fark etmesine ve çözüm arayışına başlamasına vesile olacağına inanıyoruz.”