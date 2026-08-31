Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."





KAVGANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmak üzere hazırlıklarını tamamlayan Erfelek Kaymakamı'nın, kendisine eşlik edecek koruma görevlisini beklediği ancak koruma görevlisinin gecikmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktığı iddia edildi. Kaymakam ile koruma görevlisinin daha sonra makam aracına geçtiği ve tören alanına doğru hareket ettikleri belirtildi.

İddiaya göre araç içerisinde de devam eden tartışma giderek sertleşti. Tarafların birbirlerine yönelik ağır ifadeler kullandıkları öne sürülürken, yaşananların ayrıntıları konusunda resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Tartışmanın tören alanına yakın bir noktaya kadar devam ettiği de iddialar arasında yer aldı. Tarafların araçtan indikten sonra da tartışmayı sürdürdükleri, karşılıklı el ve kol hareketlerinin ardından olayın fiziki müdahaleye teşebbüs boyutuna ulaştığı ileri sürüldü.

Törenin ardından tarafların birbirlerinden şikâyetçi olduğu ve olayın adli sürece taşındığı belirtildi.