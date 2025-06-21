Konuk olduğu bir programda kariyerine dair ilginç itiraflarda buluna Enis Arıkan, samimi açıklamalarda bulundu. Parasız olduğu günlerde çok kötü dizilerde oynamak zorunda kaldığını söyleyen Arıkan, 'Gizli Gerçekler' dizisi için, "Ucuz ve kötü bir oyunculuktu ama yine de başardım" itirafında bulundu.

PARASIZLIKTAN KÖTÜ İŞLERDE OYNAMIŞ

Kendisine yöneltilen "Hiç yapmasaydım dediğin iş oldu mu?" sorusuna karışık oyuncu, verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Parasızlıktan kötü dizilerde oynamak zorunda kaldığını ve kızları kötü yola düşürdüğünü söyleyen Enis Arıkan, meşhur olduktan sonra o dizinin her gün yayınladığını itiraf etti.

"UTANIYORDUM"

"O kadar utanıyordum ki" diyen Arıkan, 'Gizli Gerçekle' dizisinin yayınlanması karşısında kahrolduğunu da ekledi.