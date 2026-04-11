Cumhur İttifakı ortağı DSP lideri ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal çözüm sürecine ilişkin sert bir açıklama yaptı ve hem MHP’yi hem de DEM Parti’yi eleştirdi. PKK’nın tüm silahları bırakmadan ve teröristlerin tümü teslim olmadan TBMM’nin yasal düzenleme yapamayacağını söyledi.

DEM’DEN DAHA ISRARCI

Aksakal TBMM’de yaptığı açıklamada, MHP’yi de eleştirdi ve “Gazi Meclis çatısı altında yuvalanmış PKK sözcüleri usanmadılar. Ömürboyu ağırlaştırılmış hapis cezasına hükümlü bir bebek katilini sürecin sözde ‘başaktörü ve müzakerecisi’ diye tanımladıkları gibi utanmasalar İmralı’da külliye yapılmasını bile talep edecekler” dedi. Aksakal şunları söyledi:

“Aynı frekanstan çağrılar yapmaya başlayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin daha ısrarcı olmasını ise anlamakta hakikaten müşkülümüz var.

Terör örgütünün Suriye kolu YPG-PYD ve SDG unsurlarının Suriye’deki yeni yapılanmaya dair entegrasyonu mu sağlandı? Bu telaş ve acele niye? Dün ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atılırken, bugün DEM Partililerden daha hevesli olma konusuna açıklık getirmeleri gerekmez mi?”

30 çakaralmazı tenekede yakınca silah mı bırakılır?

DSP lideri Önder Aksakal, açılım konusundaki kuşkularını şu 3 soruyla dile getirdi:

PKK 30 çakaralmazı tenekede yakınca silah bırakmış mı oluyor?

Bir tek terörist gelip bağımsız Türk yargısına teslim oldu da bizim mi haberimiz yok?

Sözde kongrede ‘Yaşasın Apo, yaşasın PKK’ diyerek kendisini feshettiğini ilan eden PKK ve Kandil’deki elebaşılar, inlerinden çıktı da biz mi duymadık?’’