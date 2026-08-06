Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında iki tahliye kararı çıktı.

Bu kapsamda tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi.

Aynı dosyada tutuklu bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger için de tahliye kararı çıktı.

ÇAYKARA'NIN AVUKATI DUYURDU

Çaykara'nın tahliye kararını duyuran avukatı Tuğçe Duygu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Çaykara, 4 Haziran 2025'ten bu yana cezaevinde bulunuyordu.

TAHLİYE SONRASI KONUŞTU

Tahliye olan Utku Caner Çaykara, Sözcü TV'ye konuştu.

Çaykara, "Aileme ve Avcılar'a kavuşacağım için mutluyum ancak içimiz buruk; ardımızda başkanlarımızı, meclis üyelerimizi bıraktık. Yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARLARI...

Davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde diğer isimler içinse tutukluluğun devamına karar verdi.

İsimler şöyle; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile Avukat ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin.