Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı.

31 üyeli Menderes Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen ve son derece gergin geçen seçimi, Yeni Parti adayını geçen Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı.

Yeni Parti ve CHP üyelerinin çoğunlukta olduğu oylamada AKP'li ismin kazanması tepkileri de beraberinde getirdi.

YENİ PARTİ'DEN 'ANLAŞMA' SUÇLAMASI

Seçimin ardından Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "butlan" yönetimine tepki gösterdi.

Güç, "Etimesgut'un karşılığı olarak Menderes'i verdiler. Bunlar baştan anlaşmışlar. Butlan yönetimi AKP ile anlaşmıştır. Butlan yönetiminin tavrı netleşmiştir. Butlan yönetimi Cumhur İttifakı'nda olduğunu açıkça ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

'BUTLAN' ATADIĞI GÜMRÜKÇÜ: ALIŞIN

Güç'ün açıklamalarının ardından "butlan" yönetiminin atadığı CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de açıklama yaptı.

Gümrükçü, eleştirilere tepki göstererek, "Bu siyaset midir? Adayı sen göstereceksin, benden oy istemeyeceksin. Kaybedince de faturayı bana keseceksin. Alışın kardeşim alışın, seçim kaybetmeye alışın. Alışın" ifadelerini kullandı.

MECLİSTEKİ DAĞILIM NASILDI?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Menderes Belediye Meclisi'nde 31 üye bulunuyordu.

Belediye operasyonu kapsamında 3 CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından mevcut durumda 9 Yeni Partili, 6 CHP'li ve Cumhur İttifakı'ndan 10 AKP'li ile 1 MHP'li üye bulunuyordu.

Belediye Meclisi'nde yapılan Başkanvekili seçimi sırasında AKP ile Yeni Partililer arasında yumruklu kavga çıkmıştı.