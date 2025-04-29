Sistem bir süre sonra yeniden çalışmaya başlasa da yaşanan kesinti, milyonlarca taşıt sahibini ve tüm lojistik altyapıyı etkileyebilecek yapısal bir sorunu gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, bu tür sistem arızalarının 1 Mayıs’tan sonra yaşanması halinde 13 milyon araca yakıt verilemeyeceği, nakliye ve ulaşımın aksayabileceği uyarısında bulundular.

BUGÜN SON

Vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla getirilen UTTS, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla tüm ticari araçlar için resmen devreye giriyor. Zorunlu uygulama taksi, kamyon, TIR, minibüs, otobüs, servis araçları ile kiralık araçları kapsıyor. En son 31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırma zorunluluğu getirilen bu araçların 30 Nisan’a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması gerekiyordu. Yarın da ülke genelinde bu uygulama resmen başlamış olacak.

Montaj işinin son günlere bırakılmasından kaynaklanan yoğunluğun da etkisiyle pazartesi günü sistem tümden çöktü. SÖZCÜ’ye bilgi veren kaynaklar, kesintiye aşırı yoğunluğun neden olduğunu belirtseler de arıza 1 Mayıs sonrası uygulama dönemine ilişkin ciddi soru işaretlerine neden oldu.

ULAŞIM VE NAKLİYE AKSAR

Uzmanlar, bu tür bir sistem arızasının yarından sonra yaşanması halinde ulaşım ve nakliyenin aksayacağını belirterek şu riskleri şöyle sıraladılar: Akaryakıt satışı durur. Sistemsel arıza durumunda UTTS’li pompalar çalışmaz. Ceza yağar. Ticari araca yine de satış yapılırsa akaryakıt bayisine vergi cezası kesilir. Vergi indirimi olmaz. Ticari araçlara ÖTV ve KDV indirimleri uygulanmaz.