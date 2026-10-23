Ütü tabanında biriken yanmış lifler ve buhar gözeneklerini tıkayan mineral tortuları, bilinçsiz temizleme yöntemleri nedeniyle kaplamanın kalıcı olarak çizilmesine yol açıyor. Bu durum, cihazın kumaş üzerindeki kayganlığını yok ederek kıyafetlerde yanık izi oluşma riskini katlıyor.

ÜTÜ TABANINDAKİ YANIK VE LEKELER EN GÜVENLİ NASIL TEMİZLENİR?

Temizlik işlemine başlamadan önce ütünün fişten çekilmesi ve tabanın tamamen soğuması gerekiyor. Yüzeydeki hafif yanık izleri ve kirler için ılık suyla ıslatılmış yumuşak mikrofiber bez ve az miktarda sıvı bulaşık deterjanı yeterli temizliği sağlıyor. Silme işleminin ardından yüzeyin duru ve nemli bir bezle arındırılıp kurulanması, kıyafetler üzerinde deterjan lekesi kalmasını önlüyor. Normal yöntemlerle çıkmayan inatçı tortularda ise taban kaplamasına uygun olarak üretilen özel temizleyiciler kullanılıyor.

TEMİZLİK SIRASINDA HANGİ MALZEMELERDEN KESİNLİKLE UZAK DURULMALI?

Kireç ve lif kalıntılarını kazımak amacıyla bıçak, jilet veya metal sünger kullanılması tabandaki teflon ve seramik koruyucu katmanı tamamen tahrip ediyor. Yüzeyde mikro çizikler oluşturan tuz ve kabartma tozu gibi aşındırıcı taneli maddeler ile cihazın iç aksamına zarar veren sirke kullanımından kaçınılması gerekiyor. Buhar kanallarındaki kireç tıkanıklıklarına iğne veya tel gibi sivri aletlerle müdahale etmek yerine, cihazın kendi kendini temizleme (self-clean) mekanizmasının çalıştırılması tavsiye ediliyor.

BUHAR GÖZENEKLERİNDE TIKANMAYI VE LEKELERİ ÖNLEME YOLLARI

Tabanda yanık oluşumunu engellemek için ütü sıcaklığının kumaşın sentetik oranına göre ayarlanması ve tabanın aynı kumaş bölgesi üzerinde uzun süre bekletilmemesi gerekiyor. Yüzey tamamen temizlendiği halde kıyafetlerde su veya tortu lekesi kalmaya devam ediyorsa, kireçlenmenin cihazın iç buhar kazanında oluştuğu kabul ediliyor.