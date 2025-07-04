Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başkanlık çadırında görev yapmak üzere hacca ütücü götürdüğüne ilişkin SÖZCÜ’nün haberi büyük tartışma yarattı. Konu, Meclis gündeminde de tartışıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde “Diyanet’in hac görevine ütücülerin, diyetisyenlerin, aşçıların, yemek servis personellerinin götürülmesi ve bu personelin Arafat’ta Ali Erbaş’ın çadırında görev aldığı doğru mudur?” diye sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise TBMM’de yaptığı açıklamada “Camilerde sözde israfa karşı hutbeler okutan Erbaş’ın bu son skandalı Diyanet personelini de isyan ettirdi. Erbaş ve ekibi konforu için milyonlar harcıyor, millet kan ağlıyor” dedi.

BAŞKANLIK ÇADIRI

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaparak, SÖZCÜ’yü maksatlı haber yapmakla suçladı ancak hacca çamaşırcı ve ütücü götürüldüğünü de kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 75 sayfalık “Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu Meşair İntikal Talimatı” listesinde 4 bin 91 görevlinin ismi ve görev yaptığı bölümler yer alıyor. Hastanelerde görev yapan personel ayrıca belirtilirken; 4 kişilik ütücü ve çamaşırcıların özel olarak “Başkanlık Çadırı ve Başkanlık Çadırı Kadınlar Bölümü’’ için görevlendirildiği açıkça görülüyor.