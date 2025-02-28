İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak'a çarparak ölmesine neden olan ve olayın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsü M.Y., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre 22 Şubat tarihinde Kemerburgaz yolunda seyir halinde olan Muhammet Gürcan UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı esnada hafif ticari araç sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilirken, polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAKALANDI

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, "Şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.