Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 Aralık 2025'te meydana gelen ve 70 yaşındaki Fatmana Karamık'ın başında darbe kırığıyla ölü bulunmasıyla ilgili duruşma süreci başladı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada tutuklanan, maktulün hem üvey kızı hem de öz teyzesi olan Müjde Karamık (45) ile erkek arkadaşı İsmail Keskin (54), Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"İSMAİL BANA 'BASKI YAPIP ÖLDÜRDÜM' DEDİ"

Sanıklar hakkında ‘Adam öldürme’, ‘Yağma’ ve ‘Azmettirme’ suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Müjde Karamık, suçlamaları kabul etmedi. Annesinin acısını yaşayamadan Türkiye genelinde "anne katili" olarak lanse edildiğini söyleyen Karamık, olay günü annesinin evine yedek anahtarla girdiklerinde onu kanlar içinde bulduklarını öne sürdü. Erkek arkadaşı İsmail Keskin'i suçlayan Karamık, "İsmail daha önce annemden borç para istediğini, vermeyince öldürdüğünü söyledi. Bunu hep söylerdi, espri sanırdım. Ayrıca olay sonrası ayakkabısında kahverengi lekeler vardı" dedi.

804 BİN TL'LİK ALTIN VE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

İddiaları reddeden diğer sanık İsmail Keskin ise ayakkabısında kan lekesi bulunmadığını ve "Anneni öldürdüm" şeklinde bir şakasının olamayacağını savundu. Karamık'ın kendisine verdiği altınları iki ayrı kuyumcuda bozdurduğunu ifade eden Keskin, "1 hasır bilezik, Ata altın, altın kolye ucu ve çeyrek altınlar olmak üzere toplam 804 bin TL’lik altın bozdurdum, bu altınları bana Müjde verdi" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Müjde Karamık’ın biyolojik babası Nadir Aydemir de sanık İsmail Keskin'in kendisini yıllarca 'Burak' olarak tanıttığını ve davacı olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Fatmana Karamık’ın kesin ölüm günü ve saatinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.