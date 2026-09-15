Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen ocak ayında meydana gelen olayda, Harun Özbek (25) ile üvey babası Yüksel Bozkurt (50) arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Özbek tarafından sırtından ve karnından bıçaklanan Bozkurt, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Özbek hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk duruşması Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"BENİ VE ANNEMİ TEHDİT ETTİ, AMACIM KORUMAKTI"

Duruşmada tutuklu sanık Harun Özbek, olay günü üvey babasının annesini tartakladığını ve elindeki bıçakla üzerlerine yürüdüğünü iddia etti. Bıçağı elinden almaya çalışırken olayın gerçekleştiğini savunan Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Üvey babam annemi sarsıyordu, beni görünce bana saldırmaya başladı. Bıçak tutuyordu, beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm. Elinden almaya çalıştım, o sırada elim kesildi. Uyku sersemiydim, nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. İşin içinde annem olunca tepkisiz kalamadım, amacım kendimi ve annemi korumaktı. Kesinlikle kasıtlı olarak öldürmek istemedim."

ANNE DE OĞLUNU SAVUNDU: "İLK SALDIRIYI ÖLEN EŞİM YAPTI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Serap Bozkurt da ilk saldırının hayatını kaybeden eşi Yüksel Bozkurt'tan geldiğini öne sürdü. Olay anında eşinin elinde ekmek bıçağı olduğunu belirten anne Bozkurt;

"Eşim sinirlendi, bağırmaya başladı. Oğluma doğru saldırdı, elinde bıçak vardı. Ben eşimi tuttum, beni iteklemeye başladı. Harun bizi ayırmak için araya girince üçümüz yere düşündük. O esnada eşim yaralandı. İlk saldırıyı yapan eski eşimdir. Oğlum beni korumak için araya girmiştir."

şeklinde konuşarak oğlunun kasten bıçaklama anını görmediğini dile getirdi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK

Mahkeme heyeti, sanık Harun Özbek’in ceza sorumluluğunu etkileyecek bir durumun bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla akıl sağlığı raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.