Sakarya'nın Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde, Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde çalışan Aziz Dönmez, evinde uyurken A.Y.F. tarafından vuruldu. Tabancadan çıkan kurşun Dönmez'in boynuna isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'e ilk müdahalesini yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Dönmez, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olayın hemen ardından koşarak kaçan 15 yaşındaki A.Y.F., bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
ÖLDÜRÜLEN DÖNMEZ 20 GÜN ÖNCE ANNESİYLE EVLENMİŞ
Aziz Dönmez'in, olaydan kısa bir süre önce, 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Dönmez'in, annesinin 20 gün önce evlendiği kişinin üvey babası olduğu belirtildi.
15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sakarya'da yaşanan bu olayın ardından A.Y.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.