Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir belediye personeli hayatını kurtarmak için mücadele ediyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Dönmez (45), yeni evlendiği eşinin ismi henüz öğrenilemeyen oğlu tarafından tabancayla ateş edildi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dönmez, durumu ağır olduğu için çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Aziz Dönmez'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.