Almanya’da yaklaşık 30 yıldır yasal olarak ikamet eden bir Türk vatandaşı, üvey kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye sınır dışı edilecek.

Düsseldorf İdare Mahkemesi, kamu güvenliği açısından söz konusu kişinin Almanya’da kalmasının uygun olmadığına hükmederek sınır dışı kararını onadı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Artı49'da yer alan habere göre, psikoz hastası olduğu belirtilen şahıs, Moers kentine karşı yaptığı acil temyiz başvurusunda da sonuç alamadı. Mahkeme, psikolojik rahatsızlığına rağmen kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı işleminin önünde bir engel bulunmadığını bildirdi.

Reşit olmayan üvey kızına yönelik cinsel istismar suçundan mahkûm edilen şahsın cezasını hapishanede çektiği ve tahliyesi sonrasında elektronik kelepçeyle takip edilmesine karar verildiği aktarıldı.

ALMANYA'YA GİRMESİ YASAKLANACAK

Mahkeme, hastalığın Türkiye’de de tedavi edilebileceğini belirterek, sınır dışı kararının yasal olduğunu vurguladı. Alınan karara göre, şahsın kişisel durumu ve ailesel bağları, kamu güvenliği karşısında ikinci planda kaldı.

Sınır dışı işleminin gerçekleşmesinin ardından, şahsın Almanya’ya 10 yıl süreyle giriş yapması ve ülkede ikamet etmesi yasaklanacak.