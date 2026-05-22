umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi uyarınca kaldırıldı. Daha önce kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin eğitim faaliyetlerine son verildi. Alınan bu kararla birlikte kurumun fiilen kapatılma süreci netleşti. Faaliyet izninin kaldırılmasının ardından Yükseköğretim Kurulu mevzuatı kapsamında garantör üniversite sistemi devreye girecek. Bu doğrultuda, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eğitim haklarının korunması amacıyla akademik süreçlerine garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam edecekleri belirtiliyor.
ÖĞRENCİLER NE YAPACAĞINI BİLMİYOR
Üniversitenin kapatıldığı yönündeki gelişme, kurum bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrenci tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kararın duyulmasının ardından öğrenciler, yaşadıkları endişeyi sosyal medyada dile getirdi.
Özellikle mezuniyet aşamasında olan bir psikoloji bölümü son sınıf öğrencisinin sosyal medyada paylaştığı sözler gündem oldu. Mezuniyetine yalnızca iki hafta kaldığını belirten öğrenci, beş yıl boyunca emek verdiği ve ödemelerini yaptığı okulunun aniden kapatılmasına tepki gösterdi. Öğrenci yaptığı paylaşımda, okul yönetimine hiçbir şekilde ulaşamadıklarını, yaklaşan sınavlarına nasıl gireceklerini ve mezuniyet işlemlerinin nereden yapılacağını bilmediklerini şu sözlerle ifade etti.;
"5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, emek verdiğim, psikoloji bölümünde iki haftaya mezun olacağım okulum az önce kapatıldı. Ve okula ulaşamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Mezuniyet elbisesi bakıyordum. Şimdi sınavlarıma nasıl gireceğim, mezun olabilecek miyim, nereden mezun olacağım?"