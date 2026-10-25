Ülkenin yerel kanallarından ETB2 muhabiri Sergio Ovejero, kıyı kasabası Ondarroa’da deniz duvarlarının yakınında bulunmanın oluşturduğu riskleri canlı yayında aktarırken arkasından gelen dev bir dalganın hedefi oldu.

Kıyı şeridindeki yürüyüş yolundan yayına bağlanan Ovejero, "Hava tahminleri ilerleyen saatlerde durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyor, bu yüzden herkesin gözü denizde. Deniz duvarlarına yakın olmak şu an büyük risk taşıyor" ifadelerini kullandığı sırada, dev bir dalga beton seti aşarak doğrudan yayın ekibinin üzerine patladı. Dalganın şiddetiyle muhabir Sergio Ovejero ve kameramanı Raquel yere savrulurken, ekran bir anda sularla kaplandı ve canlı yayın bağlantısı koptu.

Olayın şoku ise stüdyoya anbean yansıdı. Yayının aniden kesilmesiyle ekranda kalan haber bülteni sunucusu Odei Esnaola, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Ağzı açık kalarak ekrana bakan sunucu, toparlanmaya çalışarak, "Umarım meslektaşlarımız Sergio ve Raquel iyidir. Durumlarıyla ilgili bilgileri birazdan aktaracağız" diyerek yayını hava durumu haritasına devretti.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Kanal yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada, muhabir ve kameramanın olayı ciddi bir yara almadan atlattığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Canlı yayında yaşanan bu talihsiz anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı, muhabirin tehlikeye dikkat çeker çekmez dalgaya kapılmasının trajikomik bir zamanlama olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.