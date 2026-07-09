Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden giriş yapan yağışlı sistemle birlikte Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Meteoroloji, İstanbul genelinde beklenen yağışlarla ilgili detayları paylaştı. Hafta boyunca 30 ile 32 derece aralığında seyreden hava sıcaklığının bugün 27 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Sabah saatlerinde başlaması beklenen ve özellikle Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışların, akşam saatlerine kadar kentin farklı ilçelerinde etkisini sürdüreceği belirtildi.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul’un yanı sıra Bursa’da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, Çanakkale’nin kuzey ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Güncel tahminlere göre Ankara'da hava sıcaklığının 32 derece ve zamanla parçalı bulutlu, İzmir'de 34 derece ve az bulutlu, Kocaeli'de 29 derece ve parçalı bulutlu, Bursa'da ise 30 derece olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.