Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların önemli ölçüde artması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25 Temmuz’a kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tehlikeli hava sıcaklığı uyarısı yaptı. Hâlihazırda Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, 20 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimizi Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 37°C

İstanbul: 36°C

İzmir: 40°C

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulmasını öneriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelerin bu saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.