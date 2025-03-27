Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı ile Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Ülkenin iç ve batı bölgelerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve solunum sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları önerildi.

SİS VE PUS KAPIDA

Bu sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.