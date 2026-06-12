ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Perşembe günü yaptığı açıklamayla El Niño sezonunun resmi olarak başladığını ilan etti.

Kurumun hava tahmin modellerine göre, bu yılki El Niño dalgası tüm zamanların en güçlü dalgalarından biri olacak. 47 derece varan hava sıcalıkları, fırtınaları takip edecek.

Kaliforniya'daki Pasifik Akvaryumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan NWS Meteoroloğu Ariel Cohen, kasım ile ocak ayları arasında tarihi kayıtlara geçebilecek kadar büyük bir El Niño olayı yaşanma ihtimalinin yüzde 63 olduğunu belitti.

Yüksek sıcaklıkların şimdiden kendini göstermeye başladığını ifade eden uzman, kuraklığın tarım arzını, hasatı ve hatta balıkçılığı da etkileyebileceğini belirtti.

TARIMI ETKİLEYECEK

Tropikal Pasifik Okyanusu'nda yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olan doğal bir iklim dalgası olan El Niño, küresel ortalama sıcaklıkları yükselterek iklim değişikliğinin etkilerini daha da ağırlaştırıyor.

Bu hava modeli, Atlantik'te daha az, Pasifik'te ise daha fazla kasırga oluşumuyla ilişkilendiriliyor.

47 dereceye kadar yükselebilen hava sıcaklıkları bazı tarım ürünlerinin kurumasına, hasadın zarar görmesine sebep olabilir Takip eden fırtınalar da hasadı tahrip etmesi olası görünüyor.

Pirinç, soya, fasülye, mısır gibi tarım ürünlerinin El Niño sonucu yaşanan sıcak dalgaları ve fırtınalarla etkilenebileceği belirtildi.

BALIKÇILIK BİLE RİSK ALTINDA

ABD genelinde etkisini en belirgin şekilde kış aylarında gösteren El Niño, Kuzey Yarımküre'deki hava akımlarını yönlendiren jet akıntısını güneye doğru itiyor.

Bu durum, halihazırda kuraklık çeken Pasifik Kuzeybatısı bölgesinde kışın daha kuru ve sıcak şartlara yol açarken, Akdeniz iklimlerinde bulunmayan tropik balık türlerinin de bölgeye göç etmesine neden olabilir.

Zehirli ve yayılmacı olabilen bu balık türleri doğrudan Akdeniz'deki balıkçılığı etkileme riski taşıyor. Aşır yüksek seviyelere gelen su sıcaklıkları bu krizin önünü açıyor.