Bolivya’da El Nino’nun etkisiyle yaşanan sel ve kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Devlet Başkanı Rodrigo Paz, kararın afetlerle mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanmasını amaçladığını açıkladı.

Bu hafta yayımlanan hükümet raporuna göre kuraklık, ülkenin dokuz idari bölgesinden altısında 78 bin aileyi etkiliyor. Kuraklık nedeniyle 75 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

Ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin sel ve kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirten Paz, kararnamenin en fazla etkilenen bölgelere daha fazla kurtarma ekibi gönderilmesini de öngördüğünü söyledi. Paz, “Bu, kuraklık ve seller şeklinde son derece ciddi sonuçları olacak bir olay. Bütün kurumların iş birliğine ihtiyacımız var” dedi.

BM’DEN EL NİNO UYARISI

Birleşmiş Milletler, bu hafta yaptığı uyarıda mevcut El Nino olayının “benzeri görülmemiş” bir güce ulaşabileceğini bildirdi. Uyarıda Latin Amerika, Doğu ve Güney Afrika, Asya ile Pasifik bölgesinde yıkım yaşanabileceği belirtildi.

Atmosfer dolaşımını önemli ölçüde değiştiren El Nino, Atlas Okyanusu’nda kasırga oluşumunu baskılarken Büyük Okyanus’nda artırıyor.

Bolivya’nın komşusu Peru’da sıcaklık artışları ve orman yangınları yaşandı. Yangınlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Şili’nin başkenti Santiago’da ise kayıtlara geçen en yağışlı ekim ayı yaşandı.