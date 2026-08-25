Samsun'da Taflan yakınlarında serinlemek için denize giren A.A. ve A.A. ile E.K, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan 3 kişiye, 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahale yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Boğulma tehlikesi geçirenlerden E.K. sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, 25 Ağustos Salı günü il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtilerek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri uyarısında bulunulmuştu.