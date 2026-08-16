Türksat uydularındaki yayın aktarım operasyonu, vatandaşların ve yayıncı kuruluşların geçiş sürecinden olumsuz etkilenmemesi amacıyla planlandığı gibi 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yarısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu teknik planlama ile eski uydudaki tüm kanallar, filonun yeni ve yüksek kapasiteli üyelerine başarıyla taşındı.

YENİ NESİL UYDULARA GEÇİŞ NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAYACAK?

Yayın altyapısında gerçekleştirilen bu önemli yenilik, televizyon izleyicilerine yapısal birçok avantaj sunuyor:

Kesintisiz Yayın: Yüksek sinyal gücü sayesinde televizyon ve radyo yayınları yağmur, kar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarından çok daha az etkilenecek.

Yüksek Çözünürlük: Artan kapasite verimliliği ile 4K ve Ultra HD (UHD) yüksek çözünürlüklü yayın standartları izleyiciler arasında daha da yaygınlaşacak.

Ekipman Değişikliğine Gerek Yok: Yayınlar aynı yörünge konumundan verilmeye devam edeceği için, izleyicilerin yeni bir çanak anten kurdurmasına ya da mevcut çanak antenlerinin yönünü değiştirmesine kesinlikle gerek kalmayacak.

KANAL FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Geçiş işleminin ardından, eksilen kanalları yeniden listelemek isteyen izleyicilerin cihazlarının teknik özelliklerine göre izlemesi gereken adımlar şu şekilde:

TKGS Özellikli Cihazlar:

Televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği bulunuyorsa, herhangi bir teknik müdahalede bulunmanıza gerek kalmayacak. Cihazınız yeni frekansları otomatik olarak tarayıp kanal listenizi kendiliğinden güncelleyecektir.

Standart ve Eski Tip Cihazlar:

Otomatik güncelleme özelliği (TKGS) olmayan standart, dahili veya harici eski tip uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ise ufak bir manuel şebeke taraması yapması gerekmektedir. Kumandanız üzerinden "Ayarlar/Kurulum" menüsüne girerek aşağıdaki değerlerden sadece birini yazıp "Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini açık konuma getirerek arama başlattığınızda, yeri değişen tüm kanallar yeniden televizyonunuza yüklenecektir:

1. Alternatif Frekans: 12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4

2. Alternatif Frekans: 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4