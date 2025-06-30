Dünya'nın enerji bütçesi, Güneş'ten gelen ısının ne kadarının tutulduğu ve ne kadarının uzaya geri yansıtıldığı ile ölçülüyor. 2000'li yılların ortasında metrekare başına 0,6 watt olan enerji dengesizliği, son yıllarda 1,3 watt seviyesine yükseldi. Bu artış, Dünya yüzeyine yakın bölgelerde enerjinin birikme hızının iki katına çıktığını gösteriyor.

ISI DENGESİ BOZULDU

Dünya'da yaşam, Güneş'ten gelen ısı ile bu ısının uzaya geri verilmesi arasındaki hassas dengeye bağlı. Ancak kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere iki trilyon tondan fazla sera gazı salındı ve bu gazlar ısının uzaya kaçmasını engelleyerek daha fazla ısının tutulmasına neden oldu.

Bu fazla ısının yalnızca küçük bir kısmı kara alanlarını ısıtıyor ya da buzulların erimesine yol açıyor. Isının yüzde 90'ı ise okyanuslarda depolanıyor. Bu durum, okyanusların büyük ısı kapasitesi nedeniyle ısının hızla birikmesine yol açıyor.

UYDU VERİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Uydu verileri ve okyanus sıcaklığı ölçümleri, bu enerji dengesizliğinin hızla büyüdüğünü gösteriyor. Bu artış, iklim modellerinin öngördüğünden çok daha hızlı gerçekleşti. Genellikle modellerde bu artışın yarısı kadar bir değişim öngörülüyordu.

Bilim insanları, bu hızlı artışın nedenini henüz tam olarak açıklayamasa da, bulutlardaki değişimlerin önemli bir faktör olabileceğini düşünüyor. Beyaz ve yansıtıcı bulutların alanı azalırken, daha az yansıtıcı bulutların alanı arttı. Bu durumun, iklim değişiminin kendisiyle ilişkili bir geri besleme döngüsü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İKLİM KRİZİ HIZLANABİLİR

Bu dengesizliğin artması, aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yoğun yağışlar gibi iklim olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelebileceği anlamına geliyor. Ayrıca denizlerde uzun süreli sıcaklık artışları yaşanması riskini de artırıyor.

Uzun vadede ise bu dengesizlik, küresel ısınmanın daha şiddetli bir şekilde devam edebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bilim insanları, bu süreçte iklim değişikliğinin izlenmesi için uyduların önemine dikkat çekiyor. Ancak uydular aracılığıyla yapılan iklim izleme çalışmalarının bazı ülkelerdeki finansman sorunları nedeniyle tehlikeye girebileceği belirtiliyor.