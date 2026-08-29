Dünyanın dev metropollerinde gözle fark edilmesi imkansız olan ancak geleceği tehdit eden korkutucu bir değişim meydana geldi. Uydu verilerine dayanan uluslararası bir araştırma, dev şehirlerin zeminlerinin sessizce çöktüğünü ve okyanus sularının karayı yutma riskinin katlandığını ortaya koydu. Bilim dünyasında "subsidence" olarak adlandırılan bu yer alçalması, küresel deniz seviyesindeki yükselişle birleştiğinde kıyı kentlerini adeta birer saatli bombaya dönüştürüyor.

AYDA 2 SANTİMETREDEN FAZLA BATIYOR

Zemin çökmesinin en ürkütücü boyutlara ulaştığı yerlerin başında Meksika'nın başkenti Meksiko geliyor. Uydular aracılığıyla yapılan hassas ölçümler, şehrin bazı bölgelerinin ayda 2 santimetreden fazla alçaldığını ortaya çıkardı. Kısa vadede fark edilmeyen bu devasa çökme, zamanla birikerek binaların taşıyıcı kolonlarında kırılmalara, yollarda dev yarılmasına ve kanalizasyon hatlarının patlamasına yol açıyor.

4 BÜYÜK ŞEHİR YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Tehlike sadece Meksiko ile sınırlı değil; Cakarta, Tianjin ve Bangkok gibi milyon nüfuslu dev metropoller de hızla batıyor. Üstelik en büyük risk, şehrin her noktasının aynı hızla çökmemesi. Bir mahalle veya binanın bulunduğu zemin yanındaki sokaktan daha hızlı alçaldığında, yapılar üzerinde devasa bir gerilim oluşuyor ve dev gökdelenler çatlama riskiyle karşı karşıya kalıyor.

BİNALARI VE ŞEHİRLERİN BATMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar, metropollerin altındaki toprağın kaymasının ana sorumlusu olarak kontrolsüz yer altı suyu kullanımını gösteriyor. Yer altı suları doğal yenilenme hızından daha hızlı çekildiğinde, toprağın altındaki basınç azalıyor ve gevşek tortu tabakaları kendi ağırlığı altında eziliyor. Nehir deltaları veya eski göl yatakları üzerine kurulan şehirler, dev binaların bindirdiği ağır yük, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile madencilik de çökme süresini hızlandırıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 71'İ TEHLİKEDE

Yapılan araştırmada dünya genelini kapsayan en çarpıcı detay kıyı kentlerinde yaşayan insan sayısı oldu. Yayınlanan verilere göre, dünya genelindeki kıyı nüfusunun tam yüzde 71'i zemini hızla alçalan bölgelerde yaşıyor. Kara çökerken denizlerin yükselmesi, felaketin boyutunu arttırıyor.

DEV METROPOLLER HARİTADAN SİLİNECEK

Uzmanlar, felaketi önlemenin tek yolunun yer altı suyu çekimini derhal sınırlandırmak ve alternatif su kaynaklarına geçmek olduğunu vurguluyor. Uydularla anlık olarak izlenen riskli bölgelere erken müdahale edilmediği takdirde, önümüzdeki yıllarda dünyanın en popüler metropollerinin haritadan silinme riskiyle yüzleşebileceği belirtiliyor.