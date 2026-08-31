Çalışma, Suseo ile Cheongnyangni istasyonları arasındaki Bundang Hattı üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar 2018 ile 2026 yılları arasındaki uydu radar görüntülerini karşılaştırarak yüzeyde gözle fark edilmesi güç hareketleri takip etti.

15 MİLİMETRELİK HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

İncelemelerde metro güzergâhının çeşitli bölümlerinde aşağı yönlü zemin hareketleri tespit edildi. Çevresindeki noktalara kıyasla daha belirgin hareket gösteren bir havalandırma şaftı ise ayrıntılı incelemeye alındı.

Buradaki ölçümler, yıllar içinde biriken düşey hareketin yaklaşık 15 milimetreye ulaştığını gösterdi. Bunun üzerine şaft lazerle tarandı, üzerindeki yol ise yer altı radarıyla incelendi.

Yer altı radarında normal zeminden farklı sinyaller veren bazı bölgeler belirlendi. Ancak araştırmacılar bunların doğrudan yer altında büyük bir boşluk bulunduğu veya ani bir çökme yaşanacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Farklılıkların çatlaklar, zemin tabakaları veya başka yer altı koşullarından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

RİSKLİ NOKTALARI ERKENDEN BELİRLEYECEK

Geliştirilen sistemin en önemli avantajı, kilometrelerce uzunluktaki metro hatlarının tamamını sürekli olarak sahada kontrol etmek yerine önce uydudan şüpheli noktaları belirleyebilmesi. Ardından yalnızca bu bölgelerde lazer ve yer altı radarıyla ayrıntılı inceleme yapılabiliyor.

Araştırmada tespit edilen yaklaşık 15 milimetrelik zemin hareketi için özel bir onarım planı açıklanmadı. Çalışmanın amacı, bu tür hareketlerin tehlikeli seviyeye ulaşmadan belirlenmesini ve gerekli görülen noktalarda daha ayrıntılı inceleme yapılmasını sağlamak.

Araştırmacılar yöntemin kazı çalışmaları, yetersiz zemin sıkıştırması ve inşaat kaynaklı sorunların incelenmesinde de kullanılabileceğini belirtiyor.