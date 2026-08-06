Bu isimsiz ada, Kanada'nın Nunavut bölgesindeki Victoria Adası'nın ulaşılması son derece güç iç kesimlerinde bulunuyor. Bölgenin aşırı izole yapısı nedeniyle bugüne kadar buraya herhangi bir insanın ayak bastığına dair doğrulanmış bir kayıt bulunmuyor. Coğrafi oluşum ise uydu görüntüleri sayesinde ayrıntılı şekilde belgelenmiş durumda.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ ÇOK AZ BULUNUYOR

Söz konusu oluşum; bir adanın üzerindeki gölün içinde yer alan başka bir adanın üzerindeki gölün içindeki ada şeklindeki katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Coğrafyacılar bu tür oluşumları "iç içe ada" (recursive island) olarak tanımlıyor. Victoria Adası'ndaki örnek ise boyutu ve yapısı nedeniyle dünyanın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İsimsiz adanın yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alan kapladığı belirtiliyor. Guinness World Records da burayı, türünün bilinen en büyük örneği olarak kayıtlara geçirdi.

UYDULAR GÖRÜNTÜLEDİ İNSAN İZİ BULUNAMADI

Bölgenin sert iklimi, yerleşim yerlerinden çok uzakta bulunması ve ulaşım zorlukları nedeniyle adaya ulaşılıp ulaşılmadığı kesin olarak bilinmiyor. Bilim insanları, mevcut bilgilerin büyük bölümünün uydu görüntülerine dayandığını ve bölgede insan varlığını doğrulayan herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtiyor.