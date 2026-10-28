YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Mustafa Sarıgül'ün üyeliğini askıya alma kararına ilişkin konuştu. Sarıgül'ün birkaç gün önce bu düşüncesini parti yönetimiyle paylaştığını belirten Emre, hakkındaki iddialar nedeniyle partinin tartışmaların odağına yerleşmemesi yönündeki yaklaşımına saygı duyduklarını söyledi. Emre, iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumun yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

SARIGÜL: İDDİALAR ASILSIZ, HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM

Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim 2026'da başlayan soruşturmayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturulduğunu ve asılsız iddiaların gerçekmiş gibi sunulduğunu savundu. Soruşturma dosyasında gizlilik ve kısıtlama kararı bulunduğunu belirten Sarıgül, kişilik haklarına saldıran, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Sarıgül, “Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

“ADALET VE HAKKANİYET BEKLİYORUM”

Hakkındaki iddiaların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sarıgül, “Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum” ifadelerini kullandı. Soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partinin yetkili organlarına başvuracağını açıklayan Sarıgül, bu süreçte partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemeyi amaçladığını belirtti.