Olay, Şişli’de meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, mobil arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla buluştu.

Kadının yönlendirmesi üzerine bir restorana giden ikili, masaya oturdu. Kadının karışık ızgara ve şarap sipariş ettiği, erkeğin ise yalnızca su istediği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren buluşmanın ardından masaya gelen hesap, iddiaya göre 50 bin TL olarak düzenlendi.

'ÖDEMEDEN ÇIKAMAZSIN' İDDİASI

Hesaba itiraz eden kişi, tutarın tamamını ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine işletme çalışanlarının kendisine baskı yaptığını ve mekandan ayrılmasına izin vermediklerini öne sürdü.

İddiaya göre çalışanlar, “Ödemeden buradan çıkamazsın” diyerek müşterinin ödeme yapmasını istedi.

Bunun üzerine kişi, hesabın 14 bin TL’lik bölümünü kredi kartıyla ödedi. Kalan 7 bin TL ise kendisine verilen IBAN hesabına gönderildi. Böylece toplam 21 bin TL ödeme yaptı.

Restorandan ayrılmasının ardından polis merkezine giden kişi, yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu.

Mağdur olduğunu belirten kişi, kendisini restorana yönlendiren kadın ile işletme yetkililerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili emniyet tarafından inceleme başlatıldı.