Paris Otomobil Fuar'ında bu sene tanıtılan Fiat Grizzly'in henüz tam detayları yayınlanmadı ancak araçla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Baz versiyonunda fiyatının uygun olması beklenen aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

HEM ELEKTRİK HEM YAKITLI

Aracın üzerindeki yazı ve ibareler incelendiğinde dikkat çeken detaylardan biri 'Hybrid' logosu oldu. Hem elektrikli hem akaryakıtlı seçeneği olacağı ortaya çıkan aracın jantlarındaki sade tasarım da dikkat çekti.

PLASTİK TAMPON, PLASTİK KAPI KOLLARI

Siyah plastikten kapı kolları, yan aynalar, tamponlar aracın hesaplı olması için tercih edilen detaylardan oldu.

RAKİPLERİ BUNLAR OLACAK

4.5 metre uzunluğa sahip olan kompakt SUV, teknik altyapısını Citroën C3 Aircross ve Opel Frontera modelleriyle paylaşıyor. Fiat bu yeni modelle pazarda Dacia Duster ve Bigster'ın yanı sıra Çinli üreticilerin uygun fiyatlı kompakt SUV seçenekleriyle pazarda rekabet etmiş olacak.