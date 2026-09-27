Küresel akıllı telefon satışlarının 2030'a kadar yıllık yaklaşık 1,2 milyar adede ulaşması öngörülüyor. Ancak bu büyüme, tüm fiyat segmentlerinde eşit şekilde gerçekleşmeyecek.

Counterpoint Research'e göre, 200 doların altında satılan akıllı telefonların yıllık satışları 2025-2030 arasında yaklaşık yüzde 40 azalacak. Bu da her yıl 230 milyondan fazla uygun fiyatlı telefonun pazardan çekilmesi anlamına geliyor.

ORTA VE ÜST SEGMENT BÜYÜYECEK

Araştırmaya göre 200 dolar ve üzeri fiyat aralığındaki akıllı telefonların satışları aynı dönemde yaklaşık yüzde 26 artacak. Premium segmentte yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 7'ye ulaşması beklenirken, orta ve üst segmentlerin hacim açısından büyük ölçüde yatay seyredeceği tahmin ediliyor.

MALİYET ARTIŞLARI BASKI YAPIYOR

Giriş seviyesi telefonlardaki düşüşün başlıca nedenlerinden biri olarak bellek çipleri ve işlemcilerdeki maliyet artışları gösteriliyor. Bu bileşenler, uygun fiyatlı telefonların üretim maliyetinde önemli bir yer tutuyor ve artan donanım giderleri üreticilerin kâr marjlarını daraltıyor.

Bunun yanı sıra yeni akıllı telefonlarda beklenen minimum özelliklerin yükselmesi de maliyetleri artırıyor. 5G desteği, daha fazla depolama alanı, gelişmiş kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özellikleri artık yalnızca üst segmentte değil, giriş seviyesinde de talep edilen standartlar haline geliyor.

ÜRETİCİLER ORTA SEGMENTE YÖNELİYOR

Artan maliyetler nedeniyle üreticilerin en düşük fiyatlı modellerde rekabet etmek yerine, daha donanımlı orta segment telefonlara yönelmesi bekleniyor. Bu modellerde 5G, gelişmiş kameralar ve yapay zekâ özellikleri daha yaygın olarak yer alacak.

TÜKETİCİLERİ ZORLUYAN DEĞİŞİM

Uygun fiyatlı yeni telefonların azalması, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicileri etkileyebilir. Kullanıcıların daha pahalı modellere yönelmesi, mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanması ya da yenilenmiş cihazlara yönelmesi bekleniyor.

Counterpoint Research, uygun fiyatlı telefonların azalmasının düşük gelirli bölgelerde mobil internet kullanımının yaygınlaşmasını yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan orta segmente yönelen tüketiciler daha gelişmiş özelliklere sahip cihazlara geçecek, ancak bu da ortalama satış fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.