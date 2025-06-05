Shenyanglı Sun Rongchun tarafından geliştirilen uykusuzluk için askıda tedavi yöntemi sosyal medyada gündem oldu. Rongchun, yöntemin uykusuzluk çekenler için rahatlama sağlıyor. Ancak sağlık uzmanları bu yönteme temkinli yaklaşıyor ve ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.

ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Boynun bir parçası olan servikal omurganın bu tür bir ağırlığı taşıyacak şekilde tasarlanmadığını belirten uzmanlar, bu uygulamanın sinir hasarına, omurilik zedelenmesine felç ya da ölüme kadar varabilecek sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin medyasına göre, geçtiğimiz yıl Çongçing’de yaşayan bir kişi, ağaca bağladığı benzer bir düzenekle hayatını kaybetti. Mumbai'li beyin cerrahı Dr. Siddhart Gautam, bu tür cihazların geçici bir plasebo etkisi yaratabileceğini ancak uykusuzluğa iyi geldiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Nöroloji uzmanı Dr. Manish Chhabria da yöntemin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.