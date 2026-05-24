Defne yaprağının içerdiği doğal aromatik yağlar nedeniyle rahatlatıcı etki oluşturduğu düşünülüyor. Bazı kullanıcılar, yaprağın kokusunun stres hissini azalttığını ve daha sakin uyumaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Uzmanlara göre defne yaprağında bulunan bazı doğal bileşenler hoş bir koku yaydığı için gevşeme hissi oluşturabiliyor. Bu nedenle özellikle yoğun stres yaşayan kişiler arasında yöntem giderek yayılıyor.

KÖTÜ KOKUYU DA AZALTABİLİYOR

Defne yaprağının yalnızca uyku için değil, bulunduğu ortamın kokusunu hafifletmek amacıyla da kullanıldığı belirtiliyor. Bazı kişiler yaprakları yastık altının yanı sıra dolaplara, çekmecelere ve oda köşelerine de bırakıyor.

Ancak uzmanlar, bu tür doğal yöntemlerin tıbbi tedavi yerine geçmediğini hatırlatıyor. Uyku problemi yaşayan kişilerin uzun süre devam eden şikayetlerde uzman desteği alması gerektiği belirtiliyor.

Buna rağmen sosyal medyada birçok kullanıcı, yastığının altına defne yaprağı koyduktan sonra daha rahat uyuduklarını söyledikleri paylaşımlar yapmaya devam ediyor.