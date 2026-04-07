Açıkta bırakılan su, gece boyunca bulunduğu ortamdan etkileniyor. Özellikle yatak odasındaki toz, bakteri ve diğer mikroorganizmalar zamanla suyun içine karışabiliyor. Bu da suyun hijyenini bozarak içildiğinde risk oluşturmasına neden olabiliyor.

Üstelik gece su içildikten sonra aynı bardaktan tekrar içmek de ayrı bir sorun yaratıyor. Ağız yoluyla bulaşan bakteriler, kalan suyun daha da kirlenmesine yol açabiliyor.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise suyun kimyasal yapısındaki değişim. Uzmanlar, suyun açıkta kaldığında havadaki karbondioksiti emdiğini ve bunun suyun pH dengesini etkileyerek daha asidik bir hale getirebildiğini belirtiyor. Bu durum hem tadı değiştiriyor hem de suyun kalitesini düşürüyor.

Bu nedenle uzmanlar, gece su tüketmek isteyenlerin açık bardak yerine kapaklı ya da cam şişe kullanmasını öneriyor. Böylece su hem daha hijyenik kalıyor hem de tazeliğini daha uzun süre koruyor.