ABD’nin 'Gece Yarısı Çekici' operasyonu, dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin B-2 bombardıman uçakları 37 saat aralıksız uçarak daha önce savaşta hiç kullanılmamaış olan GBU-57 bombalarıyla İran'ın Natanz, Fardo ve Ishafan nükleer tesislerini vurdu.

Saldırının etkileri gündemde bir deprem etkisi yaratırken, saldırıyı yapan pilotların 37 saat süren göreve nasıl dayandıkları merak konusu oldu.

ABD'den İran'a gidip gelen, görev bitene kadar aralıksız uçan bombardıman uçağı pilotların yaşadıklarını, eski bir B-2 bombardıman uçağı pilotu tüm detaylarıyla anlattı.

Pilotlar, görev boyunca uyanık kalmak için ilaç aldıklarını, tuvalet ve yiyecek ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini ve bombalama anını tüm detaylarıyla aktardı.

UYUMAK BİLE EĞİTİMLE OLUYOR

Emekli Hava Kuvvetleri Albayı Melvin G. Deaile böyle uzun bir görevin ne anlama geldiğini bilen az sayıdaki kişiden biri.

2001 yılında Afganistan üzerinde 44 saat süren rekor uçuşun parçası olan Deaile, hafta sonu gerçekleşen operasyonu “inanılmaz bir başarı” olarak niteledi.

Deaile, kendi tecrübesine dayanarak 2001 görevini anlattı. O dönemde Afganistan’daki hedeflere ulaşmak için uzun menzilli ve yüksek irtifada uçabilen B-2 tipi uçaklara ihtiyaç vardı.

Dealie, uçuş öncesinde pilotlara uyku düzenlerini planlamaları için simülatör eğitimi verildiğini söyledi. Yani pilotların uykularını düzenlemeleri bile eğitimin bir parçasıydı.

Bu eğitimleri genelde uçağı 24 saat aralıksız komuta edebilmek için gerekli oluyor. Ancak Dealie, daha önce 25 saat aralıksız pilotluk görevini yerine getirdiğini de belirtiyor.

UYUMAMAK İÇİN HAP KULLANDILAR

Dealie, mürettebatın ne zaman uçacaklarını da bilmediğini söyledi. Böyle uçuşlarda "emir geldiği gibi uçaklara gidilir" diye açıkladı. Bu sebeple pilotlar sürekli hazır olmak zorunda.

Görev günü, pilotlar 3 ila 4 saat süren brifinglere katılıyor. Uçuş esnasında kritik anlarda iki pilot da koltuklarında bulunmak zorunda.

Diğer zamanlarda sırayla kokpitteki küçük bir yatağa geçerek üç-dört saatlik uyku uyuyabiliyorlar. Ancak bu uykular da önceden belirlenmiş durumda.

Bir B-2 uçağında uyumak kolay değildi. Deaile, “Savaş bölgesine giden herkesin bir miktar kaygısı olur. Ama bedeniniz bir noktada uyumak zorunda kalır” dedi.

Dealie'ye göre 24 saat boyunca sürekli gündüz uçmak, biyolojik saati etkiliyor ve uykusuzluğu azaltıyor. Eski pilot, pilotlara uyanık kalmak için “uyanıklık hapı” adı verilen uyarıcılar verildiğini söyledi. Ancak bu bağımlılık yapıcı maddelerin artık kullanılmıyor olabileceğini de belirtti.

TUVALETE GİTMEK TAM BİR KABUS

Uçaktaki tuvalet koşulları ise oldukça ilkel. Uçakta, sadece acil durumlar için kullanılan bir kimyasal tuvalet mevcut. Tuvaletin bir sifonu yok, ve sadece basit bir ıslak mendille pilotlar kendilerini temizlemek zorunda. Ancak pilotların bu tuvaleti kullanması kesinlikle istenmiyor.

İdrar ise çok daha basit bir çözümle karşılanıyor. Pilotlar, "sızıntı torbası” denilen özel torbalara idrar yapıyor. Yani, pilotlar yerlerinden kalkmadan idrarlarını ağzı kapalı bir torbaya yapmak zorunda.

Daelie, ,iki pilotın zaman zaman bu torbaların ağırlığını hesaplayarak vakit geçirdiğini anlattı.

UÇAKLAR NASIL 37 SAAT UÇTU?

Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nden havalanan yedi adet B-2 hayalet bombardıman uçağı, iki kişilik mürettebatlarıyla birlikte İran'a doğru yol aldı. Bu uzun yolculukta pilotlar insan dayanıklılığının sınırlarını zorladı.

Operasyona 125’ten fazla uçak katıldı. Missouri’den doğuya doğru İran’a yönelen bombardıman uçaklarının yanı sıra batıya doğru yanıltıcı uçuşlar yapan başka B-2’ler de vardı.Trump, bu uçakları bir 'aldatmaca' olarak uçurduklarını belirtmişti.

Savaş uçakları, keşif uçakları ve yakıt ikmal tankerleri de bu devasa harekatın parçasıydı.37 saatlik görev boyunca bombardıman uçakları, havadaki tankerler sayesinde uçarken yakıt ikmali yaptı. Yere inme ihtiyacı ortadan kaldırıldı.

EN ZOR ANLAR NEYDİ?

Her B-2, ABD yetkililerinin İran’ın nükleer programını koruyan dağlık bölgelere nüfuz etmesi için tasarlanan 500 kilogram ağırlığındaki GBU-57 bombalarını taşıdı. Bu bombalar ilk kez bir savaşta kullanıldı.

Yedi bombardıman uçağı toplamda bir düzineden fazla bomba taşıdı. Uçaklardan atılan tonlarca ağırlığın aniden azalmasının B-2 gibi gelişmiş bir uçakta etkisi pek olmadı.

Ancak eski B-2 pilotu Steven Basham'a göre yorgun mürettebat için dönüş yolundaki yakıt ikmalleri görev boyunca yaşadıkları en zor anlar olmuş olabilir.

Yine de, “ABD kıyılarına yaklaştıklarında bir kontrolörün ‘hoş geldiniz’ çağrısını duymak onlara moral verecektir” dedi.