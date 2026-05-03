Bölge sakinlerinin gece saatlerinde hiçbir iz bırakmadan hayatını kaybetmesi, ilk aşamada kimyasal bir saldırı veya bilinmeyen bir salgın hastalık şüphesini doğurdu. Olay yerinde herhangi bir fiziksel yıkım, patlama veya yangın belirtisine rastlanmaması, araştırmacıları başlangıçta volkanik patlama ihtimali üzerinde durmaya yöneltti.

GÖRÜNMEZ GAZ BULUTU HEPSİNİ YOK ETTİ

Uluslararası uzmanların yürüttüğü incelemeler, felaketin kaynağının gölün derinliklerinde biriken karbondioksit gazı olduğunu ortaya çıkardı. Yer altından sızarak göl tabanında yıllar boyu biriken bu gaz, tetikleyici bir unsurla birlikte aniden yüzeye çıkarak devasa bir bulut oluşturdu.

Havadan daha ağır olan karbondioksit, bölgedeki vadilere hızla çökerek oksijenin yerini aldı. Bu durum, uyuyan insanların ve hayvanların uykularında boğularak yaşamlarını yitirmelerine neden oldu.

BÜYÜK GİZEM ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, bu tür göllerin yıllarca gaz depolayabildiğini ve en ufak bir jeolojik hareketle "patlayarak" büyük miktarda gaz salınımı gerçekleştirebileceğini belirtti. "Patlayıcı göl" olarak nitelendirilen bu doğal yapılar, bölge halkı için ciddi bir risk unsuru oluşturmaya devam etti.

Felaketin tekrarlanmaması amacıyla 2001 yılında göle özel boru hatları yerleştirildi. Bu sistem sayesinde, derinliklerde biriken gaz kontrollü ve kademeli olarak yüzeye tahliye edilmeye başlandı.